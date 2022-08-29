差估署：7月私宅售價指數跌1.65%　至近兩年半新低

差餉物業估價署周一(29日)公布的臨時數據顯示，2022年7月份私人住宅售價指數報376.1點，按月跌約1.65%，已連跌兩個月，為2020年2月後最低。

而今年首7個月，該指數累跌約4.52%，已將2021年全年約3.69%的升幅全部蒸發。至於7月份私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，已累挫達5.53%。

此外，7月份租金指數報178.9點，按月上升約0.62%，已連升兩個月。該指數今年首7個月仍下跌約2.08%。

至於7月份兩類面積單位樓價走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數跌勢最急，該指數最新報378.6點，較6月挫約1.71%，已連跌兩個月。而今年首7個月該指數累挫約4.56%。

而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報315.5點，按月跌約0.13%，今年首7個月該指數則回落約3.22%，亦已連跌兩個月。

此外，據該署臨時數據，今年7月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價均下跌。其中以港島區跌勢較急，該區平均每方呎售價跌穿1.6萬港元，報約15,659元，按月挫約4.87%，呎價為2019年1月後最低。而今年首7個月更累挫約7.4%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約673萬元。

至於新界區平均每方呎售價也回落至約13,315元，按月挫約1.54%，為2019年8月後新低。今年截至7月累挫約4.59%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約572萬元。

而上月九龍區平均每方呎售價約14,436元，按月回升約4.48%。今年首7個月則跌約2.2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約620萬元。

事實上，今年細單位樓價跌得「最甘」。據該署臨時數字，撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，今年截至7月份，以上述港島區實用面積約431方呎以下細單位的今年平均呎價跌幅最大。

其次是同區實用面積約753至1,075方呎的中型單位，平均呎價約19,425元，今年首7個月亦挫約5.22%。

至於以按月計算，就以新界區實用面積約1,076至1,721方呎的大單位跌幅最大。區內該類面積單位平均呎價約11,223元，按月挫約5.37%。