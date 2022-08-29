【高盛推介】比亞迪周一公布業績 兩手準備部署
2022年08月29日 10:41
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份將於周一(29日)公布本年中期業績，上周四(25日)重上260港元水平後，上周五(26日)再升約1.1%，周一早段跟隨大市低開約1.2%後曾低見257.8元。及後跌幅收窄，現報262.2元，跌約1.1%，跌幅較大市深。國家統計局代表表示，上月汽車製造業利潤按年增長77.8%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續吸納好倉，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,070萬元，並見上周五流入牛證的資金較集中在250及240元收回區域的產品。淡倉方面，熊證於上周五獲資金轉向流入。
投資者在計劃部署比亞迪相關資產時，應注意業績前後引伸波幅有機會出現較大變化，影響輪價表現。因此投資者宜選擇貼價兼中年期產品以控制風險。而中長線部署的投資者則可考慮選擇中長年期、貼價證，為時間值損耗較低，同時亦對波幅變化影響較輕微。投資者亦可參考教學文章了解更多。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款的比迪購(18804)。進取高槓桿選擇可留意低面值比迪購(17651)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(60641)，遠牛選擇可留意比迪牛(57015)，與現價有約10及20元收回距離。
比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.3倍，市場上最貼價條款。
比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿、低面值。
比迪牛60641，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率16.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛57015，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。
比迪熊67223，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，新上市貼熊。
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