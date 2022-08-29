李偉傑：港股調整幅度有限　美團有力重上200元

美國聯儲局主席鮑威爾重申加息是應對通脹的優先選項，拖累美股上周五(26日)大冧。華盛證券經紀部董事李偉傑表示，相關「鷹派」言論難免拖累市場氣氛，港股周一(29日)亦跟隨外圍低開。不過，中美就審計監管達成初步協議，加上不少科網股業績好過市場預期，相信大市仍偏樂觀，短期調整幅度有限，恒指在19,800或19,500點或有初步支持，後市更有機會再試橫行區間頂部約20,800點。