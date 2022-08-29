李偉傑：港股調整幅度有限 美團有力重上200元
2022年08月29日 10:53
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美國聯儲局主席鮑威爾重申加息是應對通脹的優先選項，拖累美股上周五(26日)大冧。華盛證券經紀部董事李偉傑表示，相關「鷹派」言論難免拖累市場氣氛，港股周一(29日)亦跟隨外圍低開。不過，中美就審計監管達成初步協議，加上不少科網股業績好過市場預期，相信大市仍偏樂觀，短期調整幅度有限，恒指在19,800或19,500點或有初步支持，後市更有機會再試橫行區間頂部約20,800點。
美團(03690)第二季經調整溢利20.6億元人民幣，扭轉去年同期的虧損，同時好過市場預期。李指出，美團交到好成績，在大市氣氛好轉下，股價重上200港元甚至206元應冇難度，不過早前傳出騰訊(03690)計劃減持美團股份的消息，雖然只是傳聞，但亦應提防，不妨趁反彈時食胡。
中芯國際(00981)中期純利按年增長逾13%，李認為業績不俗，但股價績後不升反跌，相信主要由於晶片行業處於中美角力風眼，市場對相關股份盈利增長動力、經營壓力有顧慮。走勢上，中芯仍處大型上落區間，股價跌至15元邊有機會出現反彈，上望18元甚至19元，未有貨的投資者不妨在此區間炒上落。