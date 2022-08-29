陳偉明：加息大方向下　小心港股有回吐風險

港股上周初繼續弱勢，雖然中國人民銀行不對稱下調貸款市場報價利率(LPR)，但內地經濟放緩加上人民幣匯價急挫至2年低位，港股上周三(24日)最低跌至19,190點。然而，國務院推出19項政策救市加上憧憬中美就審計監管達成協議，恒指在上周四(25日)8號風球半日市當天大幅反彈699點，上周五(26日)延續升勢再彈208點，收報20,170點。

值得留意，上周A股在利好消息帶動下，升勢並不明顯，反映港股上周尾段挾淡倉機會高，加上美國聯邦儲備局主席鮑威爾在全球央行行長年會中放鷹，拖累港股周一(29日)早上再回試兩萬關。

現在，無論歐洲、英國及美國亦面臨高通脹問題，鮑威爾亦很明確表示將會繼續加息直至通脹受控，如果過早減息反而會有風險。由於美國加息大方向不變，在美元強、人仔弱的情況下，港股可以因為一些短線利好消息而挾淡倉向上，但上升空間始終有限。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明