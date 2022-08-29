鮑威爾放鷹！美匯指數20年新高　日圓及韓圜齊急貶

美國聯儲局主席鮑威爾上周在Jackson Hole全球央行年會放鷹，強調要繼續維持高利率一段長時間，以遏抑通脹，刺激美元升至20年高位，美匯指數升至109.4，最新報109.358。

同時，其言論周一(29日)在亞洲市場引起波動，令日圓及韓圜受壓，人民幣也向下。

美元兌日圓早盤升至5周來最高，最新報138.62。每百日圓兌港元回落至5.7水平。外媒分析指，鮑威爾言論加劇日圓貶值，並令日本央行行長黑田東彥頭痛，因為日圓不會在短期內止跌。市場料，由於黑田仍堅持推行寬鬆政策，美元兌日圓可能突破140關。

南韓方面，美元兌韓圜盤中逼近1,350關，最新報1,349.4。雖然金融部門對匯市發出口頭干預，但未能阻止韓圜跌至年內新低。

離岸人民幣(CNH)兌美元連續跌破6.90 、6.91、6.92三關，為近兩年來首次，最新報6.9274。在岸人民幣(CNY)最新報6.9162，失守6.91關。

澳洲聯邦銀行高級貨幣策略及國際經濟高級助理Carol Kong指，鮑威爾表明，不會像部分市場參與者預期般有鴿派轉向，預期市場持續反映主要央行續大手收緊貨幣政策，美滙指數有機會升至110水平。