GOGOX：不盲目跟隨及瘋狂加入補貼戰

他重申，公司不會盲目跟隨及瘋狂加入行業補貼戰，而是按自有需要、公司的現金流等，再判斷是否提供補貼及擴張計劃，而未來要達至收支平衡，補貼率會降至3%至5%，屆時盈利的收益率約18%水平。

被問到行業監管，何認為，在過去幾年，同城貨運或互聯網垂直行業中，並不存在監管加強，而是當局將早年設立的條例落實，向正確方向進發，例如各城市新能源綠城政策。

他提到，當局早前約談行業及個別公司，但不代表「風向變了」，反而是對行業的營運模式更有信心，就像「班級開會」，公司作為行業一份子，基本上每次均要參會，而當局對每家公司的監管要求不一樣。每次行業約談總結均會提到數個問題，包括針對司機多重亂收費、司機的團體事件、對司機壓價等，但強調公司的營運模式是不會出現相關問題。另外，公司將全國平均抽佣率控制在12%水平，個別城市或達15%。

海外市場方面，聯席行政總裁林凱源表示，旗下企業服務在後疫情時代增長快速，特別是物流需求增加。未來將繼續在越南、南韓等現有市場，進一步拓展至二、三線城市，同時會積極在東南亞物色機會，不排除透過併購擴展業務。

GOGOX上半年虧損按年大幅擴大至10.49億元人民幣(下同)，2021年同期蝕2.46億元；每股虧損2.69元，不派中期息。即使撇除以股份為基礎的酬金費用、金融負債的公允價值變動等經調整虧損亦按年增至1.18億元，2021年的為經調整虧損8,808.4萬元；收入3.48億元，按年增加15.53%。