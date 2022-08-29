中國中免曾漲5%　高盛籲買入　目標價196元

高盛指，中免是內地領先的免稅店營運商，雖然新的競爭隨着新的免稅店執照發放而加劇，相信中免仍處有利位置，可從政府對中國海外消費回流的支持下，不斷擴大的「整體潛在市場」中獲得上升空間。

高盛預計，中國人免稅消費規模會在2025年增逾一倍以上，達690億美元，其中中國免稅店將收回51%的份額，即350億美元；中國人在附近目的地的旅遊零售消費，和其他城市的在岸免稅消費，有可能被轉移至海南，以及離境前的免稅店；中免持續着重發展線上或數碼化業務，應能更好地與其他跨境電子商務營運商競爭。

該行又指，中免通過開新門店擴大公司的海外渠道，並表示計劃在日本等中國遊客常赴國家收購2至3家旅遊零售營運商，中免的「整體潛在市場」料可再擴大，而該公司向機場支付較低的收入份額，意味可獲較佳經濟效益。

此外，預期中免的利潤率或已見底，並應在未來數季穩定，預測該公司明年盈利將恢復到接近150億元人民幣。高盛將今年、明年和後年的每股盈利分別下修16%、上調5%和上調5%，而對於該股採用30%折價，得出12個月目標價196元。目前股價而言，估值不高，A股、H股的市盈率分別為26.5倍、18.9倍，比A股30倍的歷史平均水平要低。