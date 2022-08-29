財庫局：年內獲註冊開放式基金型公司增逾4倍

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，本港開放式基金型公司(OFC)在2018年7月30日生效，過去4年已有88家OFC在香港註冊成立或已將註冊地轉移到香港，當中包括160個OFC子基金。在港成立的OFC數目增長迅速，截至今年7月底，獲註冊的OFC數目按年上升超過4倍。在OFC制度下成立的交易所買賣基金(ETF)有26個，其總市值達120億港元。

他指出，在港成立的OFC，投資種類多元化，包括股票類及固定收益債券類等，投資遍及亞洲、美國、歐洲和新興市場等。除傳統企業外，OFC亦投資於科技、礦業、環保、醫療、人工智能等範疇，涉及行業十分廣泛。

他提到，為進一步提高OFC制度的吸引力，港府於2021年5月推出為期3年的資助計劃，資助於香港設立或遷冊來港的OFC付予本地專業服務提供者的費用的7成，上限為每間公司100萬元。自計劃推出以來，共資助52家OFC成立或遷冊來港。隨着資助計劃的推出，考慮到這類公司屬跨境理財通計劃及ETF互掛計劃下的合資格產品，業界對這種公司型基金結構的興趣大增，繼而進一步促進OFC的增長。