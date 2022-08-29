黃永輝：能源價格高漲　日本重返核能

歐洲的能源危機繼續加劇，天然氣和電力價格飆升。從長遠來看，對能源價格的支持將受到投資不足、城市化、綠色轉型的推動。最近的上升是因萊茵河水位下降至影響航運和俄羅斯宣布從8月31日開始關閉北溪一號天然氣管道三天以作維修。如果俄羅斯決定進一步將北溪一號天然氣供應作為要挾歐洲手段，而在維修結束後繼續關閉管道，那麼歐洲天然氣存在進一步飆升的風險。然而，最終導致最近原油走高的觸發因素是沙特可能會聯同其他OPEC成員國減產。

布倫特原油期貨合約在回吐達12月至3月111%飆升的61.8%後找到支撐，現在已升穿每桶100美元的趨勢線阻力，返回101美元，WTI亦升穿下降軌至現時的93美元。在截至8月16日的三周內，投機交易者將原油的淨長倉減少至27.8萬手，為2020年4月以來的最低水平。價格持續復甦可能會引發挾淡倉，進一步推高油價。

歐洲的能源危機引至從美國、澳洲、卡塔爾運往亞洲的液化天然氣價格持續高企，對能源進口依賴度高的的亞洲國家壓力甚大，而惡劣情況將長期化。8月24日，日本首相岸田文雄宣布日本將恢復建設核電廠，消息當日立即為美國、加拿大、澳洲上市的鈾礦開採公司股票價格及鈾礦石帶來10%至20%的可觀單日升幅。

日本的本土能源資源比較少，十分依靠進口。在2011年福島核事故之前，日本稱核能為「夢想能源」，其國家戰略能源計劃旨在擴大核能的份額,到2030年滿足其一半的電力需求，減少依赖進口液化天然氣、煤、石油。但在福島核災難之後，這些計劃發生逆轉，日本曾經考慮徹底淘汰核能。根據國際能源機構數據，日本能源自給率由2010年的20%下降9個百分點至在2020年的11%，，在該機構追蹤的45個國家中排於榜末倒數第三。日本能源目前39%來自天然氣、31%來自煤，都依賴進口。

雖然日本2022年戰略能源計劃的最新草案中設想了20-22%的核能份額，但目前日本54座核反應堆中21座已退役，只有10座獲准重啟，而其中僅有4座在運行。自2011年福島核事故使國內工業陷入漫長的冬季以來，日本核能工業的基礎一直在受到侵蝕。根據日本原子工業論壇公司2021年的一份報告，僅在截至2020年的三年內就有15家公司退出核能業務；研發投入也相應減少，截至2021年3月的年度總支出為166億日圓，不到2010年的一半。

岸田的政策能在多大程度上，或多快改善這種情況尚不清楚，但總體上表達了重新加强核能的決心。這方面在其他依赖進口能源的亞洲國家上體現。當德國等歐洲正在為應否逆轉退出核能而激烈辯論時，根據世界核協會公布的最新數據，在建核反應堆產能最高的前四位都是亞洲國家：中國(20,600MWe)、印度(6,020MWe)、南韓(4,020MWe)、土耳其(3,342MWe)，隨後才到歐洲的英國(3,260MWe)。日本(2,653MWe)排第七，在沙特阿拉伯(2,690MWe)之後。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)