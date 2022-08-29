陳政深：歐洲能源價爆升　第4季或拖累經濟

近日環球市場其中一個焦點，是歐洲的能源價格飛升問題，受地緣政局因素影響，市場再次擔心能源供不應求，歐洲天然氣價格再創歷史新高，而區內兩大經濟龍頭——德國及法國，其電力價格期貨亦同樣升至歷史高位，換算較易理解的概念，兩國每度電費已達0.8至0.9歐元。可以預見，第四季歐洲的通脹將極為厲害，而能源價格升，亦勢必傳導至其他經濟體。這必會令各國央行更加難以放鬆貨幣政策及加息步伐，基於貨幣政策有一定之延遲效應，股市並不宜過分樂觀。

技術上，美股或已見底，事關標普500指數，今年高低位的50%，即約4，224點位置，早於本月上旬收復，而參考二戰以來的數據，該年若出現上述情況，年內指數低位均已告出現，如果信歷史數據，目前指數縱未轉勢，亦至少最壞情況暫告段落。至於港股，恒指上周五出現反彈，惜上日高位僅20，185點，未可突破月內高位20，260點，加上高位沽壓甚大，暫時大市只是由極壞變為甚壞，而未出現根本性之轉勢。

股價走勢上，東方電氣在業績前見資金流入。執筆之時，其業績尚未公布，惟既見「春江鴨」資金流入，後市應具一定值博率，其過去月餘之整固形態上已見突破，短線可望挑戰阻力位13元，下方止蝕，則可設於支持位9.8元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)