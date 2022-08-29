陳政深：歐洲能源價爆升 第4季或拖累經濟
2022年08月29日 13:55
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（Getty Images圖片）
近日環球市場其中一個焦點，是歐洲的能源價格飛升問題，受地緣政局因素影響，市場再次擔心能源供不應求，歐洲天然氣價格再創歷史新高，而區內兩大經濟龍頭——德國及法國，其電力價格期貨亦同樣升至歷史高位，換算較易理解的概念，兩國每度電費已達0.8至0.9歐元。可以預見，第四季歐洲的通脹將極為厲害，而能源價格升，亦勢必傳導至其他經濟體。這必會令各國央行更加難以放鬆貨幣政策及加息步伐，基於貨幣政策有一定之延遲效應，股市並不宜過分樂觀。
技術上，美股或已見底，事關標普500指數，今年高低位的50%，即約4，224點位置，早於本月上旬收復，而參考二戰以來的數據，該年若出現上述情況，年內指數低位均已告出現，如果信歷史數據，目前指數縱未轉勢，亦至少最壞情況暫告段落。至於港股，恒指上周五出現反彈，惜上日高位僅20，185點，未可突破月內高位20，260點，加上高位沽壓甚大，暫時大市只是由極壞變為甚壞，而未出現根本性之轉勢。
在能源勢必成為短至中期最受關注的題材下，電力設備股可持續留意。本欄過往曾提及的東方電氣(01072)近日見股價突破，集團主要從事發電設備與製造與銷售業務，主要產品包括水輪發電機組、汽輪發電機、風力發電機組等。可再生能源設備為其主要收入來源，佔營業額逾三成，其次為清潔高效能源設備，佔26%。內地近日受電力供應緊張困擾，長遠而言，供電布局、供電效率等都是各地政府所關注的課題。
股價走勢上，東方電氣在業績前見資金流入。執筆之時，其業績尚未公布，惟既見「春江鴨」資金流入，後市應具一定值博率，其過去月餘之整固形態上已見突破，短線可望挑戰阻力位13元，下方止蝕，則可設於支持位9.8元。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)