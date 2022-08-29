溫灼培：油價穩定支持加元

德國總理紹爾茨上周初訪問了加拿大。在記者會上，紹爾茨表示期望能與加拿大在能源方面有更緊密合作以減少德國對俄羅斯的能源依賴。而加拿大總理杜魯多亦表示願意提供天然氣供應予德國。不過，由於要基礎建設的配合，料加拿大最快有待2025年才能大量供氣。上述消息為加元匯價帶來了不少支持。當中尤以加元兌歐元匯價的升勢更為顯著，攀至2013年1月高位。

上述消息雖好，但短期難對加元匯價帶來太大刺激，始終有待2025年加拿大的天然氣才能真正大舉東輸。不過另一來自沙特的消息便更值得關注。早前白宮發言人指，美國、英國、法國及德國快將與伊朗達成協議，重啟2015年達成的核協定。表面看，有關消息當屬利淡油價。但當細想，最終協議能否成事仍是未知數，過去也多次吹噓快與伊朗達成核協議，但最終仍難成事。而今次有趣是，沙特於上周一就上述事件發聲明。沙特指，如伊朗一旦重新輸出石油，為支撐油價油組會作出減產以作回應。伊朗最終能否重新輸出石油難料，但沙特的言論就表明其對支撐油價的決心。而有關言論一出，隨即使已低見90美元的紐約期油隨即反彈回90之上。

還有一點值得留意，拜登於4月承諾每日推出100萬桶美國戰略石油儲備到市場的做法，到9月底將完結。屆時料將有助穩定油價並為加元帶來支持。技術上料加元1.31兌1美元可找到支持，阻力1.27。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培