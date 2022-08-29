調查：55%散戶估恒指今年底可升穿24000點

散戶看好科技股未來的走勢，有47.2%；其次是汽車股、能源股和醫藥股，分別有35.8%、30.8%及27.7%。許繹彬相信，科技板塊近月的調整幅度遠超預期，不少散戶認為價格已跌至「低殘」，考慮入手博谷底反彈。此外，最多散戶認為內地監管政策成為影響大市最關鍵的因素，而認為疫情趨勢和美國通脹惡化會左右大市去向的散戶則分別佔59.6%及57%。

他指出，港股今年處於「上落市」格局，成交更持續低迷，期貨產品交易及環球商品期貨則仍受惠於持續波動的市況，吸引不少投資者關注，成交量增加，而該行早前趁勢推出香港「期貨『一開五』」戶口及交易美期一個月零佣優惠，受到期貨投資者熱烈歡迎，帶動期貨交易業務穩步上揚。截至今年7月底止，客戶戶口總數增至近53.6萬戶；旗下兩個應用程式耀才證券(寶寶)和耀才期貨(豆豆)下載量按年上升約30.5%；開戶量出按年增長約12.9%；經耀才寶寶落盤量較去年增加約46.1%；經所有平台的落盤總量按年上漲約43.9%。