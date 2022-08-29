耀才：年底前大市2萬點下徘徊　繼續看好能源板塊

他又指，投資策咯仍傾向保守為主，中資電訊股業績表現不俗加上息率吸引，故仍屬首選。另外，歐洲能源荒將進一步加大傳統資源如石油及煤炭需求，以及新能源繼續受惠國策因素，看好相關板塊，惟內房及內銀股仍受內房債務問題纏繞，暫仍不建議考慮。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明認為，環球加息方向短期內不會改變，相信美元強勢持續不利中、港股市表現，加上中國經濟增長放緩，估計港股在20,300點以上再升空間有限。另一方面，當港股下跌至大約19,500點以下，估值開始吸引，很容易又會因為憧憬內地推出經濟刺激政策而回升。

他續指，港股第四季繼續上落市格局不變，預期大約在19,000至21,000點區間波動，而科技板塊最壞時刻已過，但在加息環境，大升空間亦都有限，適合用股票期權短倉收期權金為主要策略，逢高持貨「Short Call」，偏低「Short Put」撈貨。