啟德尚‧珒溋累售574伙套逾102億 另推按揭雙優惠
2022年08月29日 15:51
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（左起）經絡按揭轉介營運總監張顥曦、美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明、龍湖深港公司香港事業部總經理王建、龍湖集團深港公司香港事業部高級營銷總監黃少鴻
新盤積極推售餘貨，龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周一(29日)公布會夥同經絡按揭轉介為買家提供按揭雙優惠。該龍湖集團深港公司香港事業部高級營銷總監黃少鴻稱，該盤本月暫沽7伙三房及四房戶，期內銷售金額約2億元，全盤累沽574伙，套現逾102億港元。
他續指，接下來部署推售高座單位及低座特色戶。對於本港樓市前景，他表示，買樓置業屬長線投資，加上中國人有投資「磚頭」為主的傳統，相信後市會穩健發展。
對於差估署最新樓價指數繼續下跌，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，8月份樓價有約1至2%跌幅，但隨着市場已消化加息的訊息，估計跌勢有機會於第四季喘定，亦期望10月份的施政報告有支持經濟及樓市的措施，至於11月份有望與國際通關，相信亦能帶動經濟。
此外，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，美聯及經絡按揭轉介為項目買家提供「高回贈/高成數按揭雙優惠」。其中，「高回贈H按優惠」的按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈有1.8厘，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。另設「大額高成數按揭優惠」可供選擇。