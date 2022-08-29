啟德尚‧珒溋累售574伙套逾102億　另推按揭雙優惠

他續指，接下來部署推售高座單位及低座特色戶。對於本港樓市前景，他表示，買樓置業屬長線投資，加上中國人有投資「磚頭」為主的傳統，相信後市會穩健發展。

對於差估署最新樓價指數繼續下跌，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，8月份樓價有約1至2%跌幅，但隨着市場已消化加息的訊息，估計跌勢有機會於第四季喘定，亦期望10月份的施政報告有支持經濟及樓市的措施，至於11月份有望與國際通關，相信亦能帶動經濟。

此外，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，美聯及經絡按揭轉介為項目買家提供「高回贈/高成數按揭雙優惠」。其中，「高回贈H按優惠」的按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈有1.8厘，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。另設「大額高成數按揭優惠」可供選擇。