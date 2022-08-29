耀才「估神」獲安慰奬幾貼中恒指 與100萬黃金擦身而過
2022年08月29日 16:02
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（左起）「估神」陳展瑩兒子、「估神」陳展瑩及耀才證券行政總裁許繹彬
港股今年表現勁「chok」，本地券商耀才證券(01428)早前舉辦嘅「估中恒指贏100萬黃金」第三回已圓滿結束，累積參加人數近六位數字，但無人完全估中8月8日恒指收市價20,045.77點。不過，就有位「估神」以0.01點之差，與100萬黃金擦身而過，為此耀才加碼，增設「3萬千足黃金盾」安慰奬。
周一(29日)耀才搞咗個頒奬典禮，趁住呢個機會，小記追住「估神」陳展瑩(黃太)，問下有咩「估」法。點知黃太話畀小記知，佢一味靠估，無咩可以教大家，自己從耀才於2014年推出手機應用程式(App)耀才寶寶開始，就有用開個App，仲有訂閱公司恒常電郵，所以一得悉活動，就去「估」，不過就求其咁㩒，只係本住玩吓嘅心態參與。
佢仲自爆初初收到耀才電話，通知佢中奬時，以為係詐騙電話，所以無聽到添！好彩耀才嘅同事鍥而不捨咁搵佢，佢又㩒開耀才寶寶睇下公司電話號碼，對清對楚先至相信自己中奬嘅好消息。
黃太笑言，呢個係人生第一個金牌，以前讀書參加運動會、音樂節嗰啲都無拎過，點知一拎就拎個「真．金牌」，所以真係好開心！