耀才「估神」獲安慰奬幾貼中恒指　與100萬黃金擦身而過

周一(29日)耀才搞咗個頒奬典禮，趁住呢個機會，小記追住「估神」陳展瑩(黃太)，問下有咩「估」法。點知黃太話畀小記知，佢一味靠估，無咩可以教大家，自己從耀才於2014年推出手機應用程式(App)耀才寶寶開始，就有用開個App，仲有訂閱公司恒常電郵，所以一得悉活動，就去「估」，不過就求其咁㩒，只係本住玩吓嘅心態參與。

佢仲自爆初初收到耀才電話，通知佢中奬時，以為係詐騙電話，所以無聽到添！好彩耀才嘅同事鍥而不捨咁搵佢，佢又㩒開耀才寶寶睇下公司電話號碼，對清對楚先至相信自己中奬嘅好消息。

黃太笑言，呢個係人生第一個金牌，以前讀書參加運動會、音樂節嗰啲都無拎過，點知一拎就拎個「真．金牌」，所以真係好開心！