道期跌近200點　美匯指數升至20年高

●美匯指數報109.25，曾高見109.48，為2002年9月16日以來高位；港匯見7.8483；離岸人民幣(CNH)報6.9277；美元兌日圓報138.8；歐元企0.9930，英鎊處1.1666。金價報1,720美元。布油報102.12美元，紐油報94.33美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌190點。

●市後關注點

20:30 美國8月13日當周持續申請失業救濟人數

20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-美的置業：內地樓市料第四季逐步復甦。

-GOGOX：不盲目跟隨及瘋狂加入補貼戰。

-新世界：內地樓市已見底，未來一年擬斥百億買地。

-調查：55%散戶估恒指今年底可升穿24,000點。

●中國經濟：

-經濟學家下調中國經濟預測，今年料僅增3.5%。

-內地監管擬規範IPO投價報告，列8類禁止行為。

●怕國民吃虧！新加坡擬限制散戶投資加密貨幣。

●高盛料英國經濟年內陷衰退，央行繼續加息。

●財庫局：年內獲註冊開放式基金型公司增逾4倍。

●港府：推動離岸人民幣業務屬重點工作之一。

●鮑威爾放鷹！美匯指數20年新高，日圓及韓圜齊急貶。

●鄭海泉加入滙豐有段古，調任恒生CEO最大挑戰。

●華府傳將豁免南韓晶片商內地廠進口美國設備。

●美能源部長籲煉油廠勿增加出口，應提高庫存。

●TikTok美國廣告部傳重組及裁員，應對經濟放緩衝擊。

●富豪走人！俄羅斯全年外逃資金恐達1.56萬億元。

●高盛：原材料價格回落，提供大宗商品介入點。