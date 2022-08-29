恒生滬深港通中國企業指數今推出　追蹤80家具代表性公司

恒生指數公司周一(29日)推出恒生滬深港通中國企業指數，為廣獲引用的恒生中國企業指數的延伸指數。

恒生滬深港通中國企業指數的80隻滬深港上市成分股提供了一個行業配置更為均衡的投資組合，截至8月19日，指數行業比重最高的四大板塊，分別為金融業(20.6%)丶必需性消費(19.4%)、資訊科技業(17.5%)和工業(13.3%)，恒生滬深港通中國企業指數的總市值超過25萬億元人民幣，於整體中國股票中具有高度代表性，根據回溯測試計算之數據，恒生酒深港通中國企業指數自2017年的累計回報達12.6%。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示：「中國資本市場持續邁向國際化，開放程度不斷提升，帶來龐大的潛在投資機會，愈來愈多全球投資者將目光投向A股市場。恒指公司推出恒生滬深港通中國企業指數，冀全面追蹤具代表性的中國企業，同時不再受限於企業是否在中國內地或香港上市，相信恒生滬深港通中國企業指數，連同現有的旗艦恒生中國企業指數，將有助投資者把握不斷湧現的市場投資機遇。」