恒生滬深港通中國企業指數今推出 追蹤80家具代表性公司
2022年08月29日 16:31
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恒生指數公司周一(29日)推出恒生滬深港通中國企業指數，為廣獲引用的恒生中國企業指數的延伸指數。
恒生滬深港通中國企業指數由符合南向通交易資格的恒生中國企業指數成分股與符合北向通交易資格的大型A股所組成，最大的5隻成分股中，貴州茅台、騰訊(00700)、寧德時代和美團(03690)僅在中國內地或香港的其中一個交易所上市，只有建設銀行(00939)同時在中國內地和香港上市。
恒生滬深港通中國企業指數的80隻滬深港上市成分股提供了一個行業配置更為均衡的投資組合，截至8月19日，指數行業比重最高的四大板塊，分別為金融業(20.6%)丶必需性消費(19.4%)、資訊科技業(17.5%)和工業(13.3%)，恒生滬深港通中國企業指數的總市值超過25萬億元人民幣，於整體中國股票中具有高度代表性，根據回溯測試計算之數據，恒生酒深港通中國企業指數自2017年的累計回報達12.6%。
恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示：「中國資本市場持續邁向國際化，開放程度不斷提升，帶來龐大的潛在投資機會，愈來愈多全球投資者將目光投向A股市場。恒指公司推出恒生滬深港通中國企業指數，冀全面追蹤具代表性的中國企業，同時不再受限於企業是否在中國內地或香港上市，相信恒生滬深港通中國企業指數，連同現有的旗艦恒生中國企業指數，將有助投資者把握不斷湧現的市場投資機遇。」