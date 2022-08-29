《明報》母公司世界華文上季蝕236萬

業績公告內指出，在經濟不明朗及營運成本上升的影響下，該企預計2022/2023財政年度餘下季度仍然充滿挑戰及不明朗因素。除非營運所在地的市場完全開放及消費者情緒改善，公司預計其增長微弱。此外，現時白報紙價格高企，對經營溢利率造成進一步壓力。該企將繼續透過嚴格的成本控制措施盡量減少對盈利的影響，並研究如何針對新的收益來源調整其營運及市場營銷方式。

期內，公司營業額3,025.1萬美元，其中公司的北美分部營業額按年下跌約10.4%至170.2萬美元，分部除所得稅前虧損顯著擴大2.26倍至110.5萬美元，主要是由於季度內地方政府的補貼減少。

該企亦披露，截至6月底集團旗下數間成員公司面臨數項涉及索賠之誹謗訴訟，集團已對該等指控作出強力抗辯。暫時訴訟之最終裁決仍未能確定。