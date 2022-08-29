美股最大威脅並非聯儲局加息收水　而是...

外媒報道，在美國聯儲會主席鮑威爾表明將繼續收緊貨幣政策後，摩根士丹利以Michael J· Wilson為首的策略師於周一(29日)的研究報告中指出，從目前開始，股市走勢將取決於企業獲利，仍認為企業獲利會出現實質性下跌。因此，股票投資者應該專注於盈利風險，而非聯儲局政策。

大摩策略師正關注兩項指標，包括反映利潤率的壓力和盈利增長風險的指標，以及名義GDP增長和工資增長之間的差距。他們稱，領先盈利模型預計未來幾個月每股獲利增長將急跌。

Wilson是針對美股最堅定的睇淡人士之一，他警告，因為經濟、貨幣政策收緊及企業利潤前景帶來的風險，近期股市反彈只屬暫時。鮑威爾周五(26日)稱，美國央行或繼續加息，並在一段時間內將利率維持在高位以抑制通脹，該一席話更加強了大摩睇淡的信念。

Wilson說，上周五股市暴跌，美股成為過去幾個月自身升勢的受害者。他並補充，就算回調之後，美股估值仍高於公允價值。「上周五的行動或是增長預期調整期延長的開始，」策略師表示。又指，企業獲利預期至少有5%的下行空間，但下行空間最多高達15%至20%。