【產經直播】港股期結日淡友勝算高？

美股上周五(26日)大挫，拖累港股下跌。恒指周一(29日)低開209點後，持續在兩萬點附近爭持，最多跌過280點，收市跌146點，報20,023點，大市成交917億元。雖然美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會(Jackson Hole)上言論鷹派，但同時中美就審計底稿問題達成協議，令到港股升又升唔起，跌又跌唔落，港股明日(30日)期指結算日，好友同淡友邊面勝算高？短期恒指走勢又會係點？

4大內銀中期業績陸續揭盅，有分析預期，該4間內銀第二季盈利有望按年增長5%。不過，受到內房債務違約風波，以及爛尾樓事件困擾，內房不良貸款可能大增。究竟內銀前景係點？業務會否受到內房危機拖累？股民又要點部署？

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