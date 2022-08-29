【產經直播】港股期結日淡友勝算高？
2022年08月29日 16:55
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美股上周五(26日)大挫，拖累港股下跌。恒指周一(29日)低開209點後，持續在兩萬點附近爭持，最多跌過280點，收市跌146點，報20,023點，大市成交917億元。雖然美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會(Jackson Hole)上言論鷹派，但同時中美就審計底稿問題達成協議，令到港股升又升唔起，跌又跌唔落，港股明日(30日)期指結算日，好友同淡友邊面勝算高？短期恒指走勢又會係點？
美團(03690)業績勝預期，績後股價升2%，支撐大市。多間機構調升美團目標價，高盛更指強勁季績非一次性。嚟緊股價繼續有力？有貨冇貨股民要點操作？科網板塊中又應該點揀股？
4大內銀中期業績陸續揭盅，有分析預期，該4間內銀第二季盈利有望按年增長5%。不過，受到內房債務違約風波，以及爛尾樓事件困擾，內房不良貸款可能大增。究竟內銀前景係點？業務會否受到內房危機拖累？股民又要點部署？
美債息回升，生物科技股受壓，其中，康希諾生物(06185)半年少賺98%，不派中期息，股價大插13%。生科股喺咪勿多手低撈，要小心接飛刀？
中國石油化工(00386)上半年多賺一成，擬派中期息每股0.16元人民幣，惟股價要跌1%。地緣局勢不穩下，油價睇咩位？油股又要點操作？
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