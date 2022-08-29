今年工商舖大手買賣錄90宗　涉額411億按年少15.7%

今年投資市場大手買賣氣氛較去年淡靜，大手買賣量額均比去年減少。美聯工商舖數據顯示，截至今年8月中，逾億元工商舖大手買賣宗數錄90宗，比去年同期少約21.1%，金額錄逾411億元，按年少約15.7%。

該行認為，雖然全球經濟仍然存在不確定性，但本港工商舖物業有一定吸引力，相信今年全年億元大額成交有望平穩達140宗水平，涉資約620億元，若更大規模的通關能在年內落實，必定能帶動工商舖投資市場大幅反彈。

由於逆市下本港仍能維持經濟活動的運轉，加上目前業主傾向減租挽留租客，工商舖租務成交量自第五波疫情過後持續保持平穩。自2月份以來，租賃市場更迅速復甦，每月成交量走勢呈「V」型反彈，7月工商舖成交量更達到1,200宗以上。

展望下半年，盧展豪認為，相信今年全年逾億元成交有望達到140宗。事實上，市場資金仍然充裕，只是在本地經濟前景未明朗下，即使渴求投資賺錢機會，仍不敢輕舉妄動，造成資金積壓多時，但是在如此敏感的投資氣氛下，只要一個利好消息，便足以吸引投資者注資市場，市場成交勢必反彈。