恒指公司新推恒生滬深港通中國企業指數

恒生指數公司周一(29日)推出一條新指數恒生滬深港通中國企業指數(下簡稱新指數)，為中國企業指數(下稱國指)的延伸版本。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄相信，新指數能彌補目前市場上追蹤大型A股及港股中國企業的指數空缺，強調兩條指數是不同產品，有不同的用法及用家，無意將其取代國指，並一直有與不同產品發行商商討，望今年內會有追蹤產品出台，惟難料追蹤指數的資金規模，要視乎市場對新指數的接納度。

他提到，在最初設計新指數時，亦未有考慮直接改革國指成為新指數，由於國指發展成熟，擁有大量用家，其生態圈完整。新指數則為市場提供多一項選擇，迎合不同用家的投資需要，不再受限於中國企業是否在內地或香港上市。舉例指，港股基金只可買入國指，而不能配置新指數。

若股份同時在兩地市場上市，將會納入其港股，認為目前成分股組成數目及比重分布，能有效分散風險，並更全面反映中國市場。

恒指公司稱，新指數提供一個行業配置更為均衡的投資組合。截至8月19日，指數行業比重最高的四大板塊分別為金融業、必需性消費、資訊科技業和工業，分別佔20.6%、19.4%、17.5%及13.3%。