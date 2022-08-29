【殺到嚟】泰越擬加價　港勢捱貴米　歐氣價暴瀉因為...

極端氣候、俄烏衝突與高通脹所引發的全球糧食危機日漸惡化，港人鍾愛的泰國米恐將加價，主因兩大食米出口國泰國和越南達成共識，將聯合在全球市場加米價。歐盟方面，受累能源暴漲，成員國決定於9月9日(下周五)召開緊急會議商討對策，或限制發電用的天然氣價，加上有指當地儲氣速度超預期，消息導致歐洲天然氣期貨價曾瀉兩成，低見每兆瓦時268歐元。

泰越自5月起便就加米價進行多次討論，直至最近一次達成共識，泰國農業與合作部表示，雙方首次同意共同合作，於國際大米市場上加價，暫未知具體實行時間。外媒引述泰國發言人指，討論目的包括提高全球市場的議價能力及增加農民收入。雖然現時無法確定加價舉措最終能否達成目標，但已與「農業戰略夥伴攜手踏前一步」。

然而，泰國稻米出口商公會認為，兩國如意算盤恐未能打響，因國際市場賣家眾多，加上稻米品質很快惡化，需要短期內把其出售，這因素一向使稻米生產商難以操控市場。

至於受旱災困擾而可能無法「餵飽全世界」的印度，早前因考慮限制當地稻米出口以保障自家糧食供應充足，受七大工業國(G7)抨擊該舉措將把全球糧食危機推向水深火熱。目前印度政府正改為考慮限制碎米出口，其只佔印度整體米類出口量不到20%，比限制佔達40%的所有稻米出口影響較輕。中國為碎米最大買家，主要用作動物飼料，部分非洲窮國則會因其價格較其他米種便宜而作食物。

日本亦因台海局勢緊張而憂慮糧食安全，一旦台灣周邊海域遭封鎖，恐波及糧食運輸，使日本糧食目前的重要性已升級至媲美槍械的國安級別。由於日本極度依賴進口稻米，當地專家認為沒有食物，遑論戰鬥，故在國安上比武器更重要。

能源方面，縱使歐洲天然氣價周一(29日)大跌，但當地能源巨企蜆殼預期在俄羅斯削氣下，未來數個冬天也會缺氣，須找出解決方案。高盛看好代替品之一的油價或在秋季反彈。紐約期油及布蘭特期油齊漲，分別高見每桶94.4和102.14美元。金價則因美元強勢而向下，現貨金曾低見每安士1,720美元。