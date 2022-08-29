新地旗下7商場暑假營業額按年增15至20%

新地代理租務部總經理周淑雯表示，上述7個商場於7及8月暑期營業額較去年同期明顯增長，而政府分階段發放電子消費券，推動市民本地消費。旗下7大商場亦接連推出一系列休閒打卡、消費換領活動，更配合優化商場設施，提升人流及營業額。

此外，該7大商場將聯合推出各項活動，由10月1日起派發近4,000萬元商場購物贈券，顧客到訪消費有機會享用近2,000份禮遇及The Point會員積分等獎賞。新地更與星級商戶推出低至一折等震撼感恩禮遇。

此外，該7大商場聯手推出全新「新地賞你禮品卡」，可於各商場過千間商戶作現金消費使用，顧客憑卡可享各商場推出的獨家精選優惠。商場更聯合集團旗下合作夥伴，推出一系列特色活動，顧客有機會憑卡免費享用知名主題景點、高級酒店餐飲、娛樂等體驗，預期商場10月人流及生意額有力保持升勢。下半年承接節日效應，營業額將有望持續反彈，上升兩至三成。