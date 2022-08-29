新盤UPDATES：何文田一手樓低價開售吸客

樓市去向未明，發展商頻頻以低價出擊，情況由新界上車盤蔓延至市區細價盤。何文田項目最新修改價單，增加優惠變相減價搶攻。另一邊廂，旺角項目落實周五展開首輪銷售。

●何文田芳菲增優惠吸客

協成行旗下何文田芳菲，繼去年以樓花形式推售並沽出4伙後，相隔逾一年捲土重來，以現樓形式展開全新銷售部署，周一(29日)公布更改價單，最高折扣優惠由10%增至15%，變相減價吸客。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，價單第1B號最高折扣上調至15%，為因應市況而調節，最新折實售價由642萬至1,279萬港元，折實呎價約22,457至27,520元。項目部署最快本周末開售，項目示範單位即日起接受預約參觀。

●旺角Larchwood周五發售83伙

宏安地產執行董事程德韻表示，新價單單位包括15伙開放式戶及5伙一房戶，折實售價由460萬至652.5萬元，折實呎價約22,549至24,438元。而據銷售安排顯示，該盤將於周三(31日)下午7時截票，及周四(1日)大約下午3時進行抽籤程序。發售當日不設大手揀樓時段，每位買家最多可購2伙。另外，發展商公布，項目至今已接獲450張入票，按首輪發售83伙計，超額認購約4.4倍。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期推10伙別墅單位招標

上述10伙實用面積介乎757至1,158方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔，部分連平台、花園或天台。當中，別墅RV6的G樓(地下)A室，實用面積1,158方呎，採五房間隔，連前後兩個共896方呎花園。該批單位招標期由9月3日起至10月31日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。

●馬鞍山泓碧連裝修現樓獨立屋曝光

碧桂園香港地產營銷管理部總經理林曉箐表示，特別邀請著名設計師鄭炳坤為該座獨立屋作設 計及布局。整體室內設計以溫暖色調貫徹全屋，客飯廳寬逾9米，長逾11米，加上特高樓底設計，空間感十足，對外連接1,452方呎花園，並附私人泳池。

●啟德尚‧珒溋三房2,120萬元招標沽出

●元朗站上蓋The YOHO Hub三房售1,351萬元

●海日灣三房招標售3,086萬元

大埔白石角海日灣最新售出COURT A第2座6樓A室，實用面積1,329方呎，三房間隔，透過招標以3,086.8萬元成交，呎價約23,226元。