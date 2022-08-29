美股跌勢未止　道指挫250點　拼多多大漲16%

市場仍在消化聯儲局主席鮑威爾上周的「鷹派」言論，兩年期美國國債孳息率高見3.493厘，為2007年11月以來新高。美股亦延續跌勢，道指跌250點，至32,032點；標指跌28點，至4,029點；以科技股為主的納指跌79點，至12,062點。港股夜期報20,098點，升70點，高水75點。

有別於反映長遠通脹預期、經濟增長潛力的10年期債息，兩年期債息更多是反映市場對未來一段時間貨幣政策走勢的看法。兩年期債息大幅上揚，意味着市場預計聯儲局將會堅持加息，短期內貨幣政策不會轉向。

此前一直唱淡大市、於今年預測神準的摩根士丹利投資總監Michael Wilson表示，投資者不應只關注聯儲局的動態，企業盈利跌才是更大的風險。由於通脹會拖累需求及企業毛利率，加上季節因素，他認為企業盈利將出現「實質性」下跌，而且當前股市估值仍然過高。

美國零售業巨頭沃爾瑪宣布，以64億元南非蘭特（相當於約3.77億美元）收購南非同業Massmart，擬將後者私有化並從約翰尼斯堡交易所退市。沃爾瑪股價早段曾升跌0.24%%。

藥物輸送技術解決方案商Catalent公布截至6月底止第四財季業績，期內收入按年升10.52%至13.13億美元，差過市場預期；純利則按年增長12.57%至1.88億美元。公司股價跌5.5%。