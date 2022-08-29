樓價UPDATES：將軍澳兩房原業主明賺實蝕離場

樓價下行，市場再添損手個案，將軍澳蔚藍灣畔錄明賺實蝕成交，屋苑兩房單位以832.8萬元易手，原業主於2018年持貨約4年帳面接近平手沽貨，扣除使費虧損離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城星輝台天星閣低層C室，實用面積約707方呎，三房間隔，今年5月叫價1,450萬元放盤，其後減價至1,298萬元，獲同區換樓客垂青，再議價至1,216.8萬元成交，累積減價233.2萬元或約16%，略低於市場價，呎價約17,211元。

●中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣2座極低層A室，實用面積約662方呎，三房連套房間隔，由於單位位於極低層，景觀受阻，只可望少部分海景，以1,248萬元易手，呎價約18,852元，較市價低約10%。

●中原林龍南稱，北角仁德大廈高層G室，實用面積約386方呎，兩房間隔，望樓景，叫價410萬元，放盤近一個月減價45萬元，以365萬元易手，呎價約9,456元。原業主於1965年11月以2.6萬元買入單位，持貨至今帳面獲利362.4萬元，單位升值約139倍。

●中原林嘉炘表示，西區縉城峰1座中層G室，實用面積約554方呎，兩房間隔，以1,500萬元連租約售出，呎價約27,076元。原業主於2015年以1,200萬元買入單位，持貨7年帳面獲利300萬元，升值約25%。

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九龍區

●中原程智聰表示，荔枝角浩景臺本月錄約3宗成交，屋苑6座中層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，開價640萬元，最終減至580萬元易手，呎價約11,910元。原業主於2015年2月以450萬元購入單位，持貨7年半帳面獲利130萬元，升值約29%。

●美聯黃家樂指出，新蒲崗譽‧港灣7座中層D室，實用面積約626方呎，三房間隔，叫價1,300萬元，因應市場減價盤多，最後調減約132萬元，以1,168萬元成交，呎價約18,658元。原業主於2019年4月斥資1,050萬元購入單位，是次轉手帳面獲利118萬元，升值約11%。

●世紀21富山劉倩彤表示，樂富居屋德強苑A座高層7室，實用面積約574方呎，兩房間隔，減價20萬元，未補價第二市場成交價680萬元，呎價約11,847元。原業主於2001年以161萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約519萬元，升值逾3.2倍。

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新界區

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳蔚藍灣畔第2座中層G室，實用面積約509方呎，兩房間隔，外望城市景，以832.8萬元易手，呎價約16,361元。原業主於2018年以830萬元購入上址，持貨約4年帳面接近平手離場，物業僅升值約0.3%。

●世紀21奇豐胡國強指出，馬鞍山居屋錦豐苑C座低層9室，實用面積約647方呎，三房間隔享海景，原叫價550萬元，放盤8個月減價47萬元，未補價第二市價成交價503萬元，呎價約7,774元。原業主於1997年1月以130.8萬元購入上址，至今升值約372.2萬元，升幅約2.8倍。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈1座高層SD室，實用面積約686方呎，套三房間隔，最終以1,230萬元沽出，呎價17,930元。原業主於2010年12月以817萬元購入上址，持貨12年帳面獲利約413萬元，升值約51%。

●中原曾展鵬指出，沙田翠華花園錄本月首宗成交，屋苑A座低層4室，實用面積約215方呎，兩房間隔，5月初開價約398萬元，累減74.2萬元，以323.8萬元易手，呎價約15,060元。原業主於2015年以283.8萬元入市上址，持貨7年帳面獲利約40萬元。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城21座高層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，以768萬元沽出，呎價約14,913元。原業主2017年9月以720萬元購入單位，持貨約5年帳面獲利約48萬元。

●世紀21陽光陳世民表示，沙田居屋穗禾苑H座高層12室，實用面積約457方呎，兩房間隔，望山景，原開價420萬元，減價22萬元，自由市場成交價398萬元，呎價約8,709元。

●中原陳廸豪表示，沙田帝堡城6座高層G室事故單位，實用面積約873方呎，三房連套房間隔，7月開價約1,180萬元，其後下調至900萬元，議價後終以800萬元易手，呎價約9,164元。

●中原趙愛蓮指出，大埔新達廣場錄本月首宗成交，屋苑1座低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價約700萬元，累減100萬元，以660萬元沽出，呎價約13,497元。原業主於1991年以72.5萬元入市，是次沽貨帳面獲利約587.5萬元離場，單位升值約8.1倍。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺上水區8月暫錄約26宗成交，其中粉嶺中心錄約3宗成交，屋苑C座中層7室，實用面積約513方呎，三房間隔，6月放盤開價約700萬元，連番減價後以606萬元獲承接，呎價約11,813元。

●中原王勤學稱，元朗翹翠峰連錄兩宗成交，其中1座低層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，今年4月開價720萬元，業主見市況淡靜減價求售，最終以600萬元沽出，呎價約11,407元，較上月低位660萬元，下跌60萬元或9%，再創屋苑今年新低價。

●美聯梁浩文表示，屯門慧豐園4座中層F室，實用面積約471方呎，兩房間隔，獲區內客以562萬元承接，呎價約11,932元。原業主於2013年初以330萬元購入單位，持貨9年多帳面獲利約232萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門錦華花園A座低層3室，實用面積約348方呎，兩房間隔，累減15萬元，以465萬元易手，呎價約13,362元。

●中原陳智生表示，屯門邁亞美海灣5座中層F室，實用面積約625方呎，三房連套房間隔，今年5月叫價820萬元，業主多次調減售價，累減80萬元或近10%，最終減至740萬元沽出，呎價約11,840元。原業主於2013年1月以420萬元買入單位，持貨逾9年帳面獲利320萬元，升值約76%。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園2座高層F室，實用面積約415方呎，兩房間隔，累積減價40萬元，以520萬元成交，呎價約12,530元。

●中原麥耀倫指出，荃灣綠楊新邨R座中層4室，實用面積約475方呎，兩房間隔，最初叫價738萬元，業主多次下調叫價，累減108萬元或15%，終以630萬沽出，呎價約13,263元。原業主於2009年4月以207萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利423萬元，升值約2倍。

●中原黃俊傑表示，青衣盈翠半島本月累錄6宗成交，較上月全月增加1倍，當中有5宗於下半月錄得，屋苑7座低層H室，實用面積約521方呎，兩房間隔，去年12月叫價1,000萬元放盤，減至868萬元沽出，呎價約16,660元。

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