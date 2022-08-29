零跑科技通過主板上市聆訊　C01將於本季交付

被視為「造車新勢力」的智能電動汽車公司浙江零跑科技(Leapmotor)剛通過主板上市聆訊，之前有傳該企打算集資15億美元(約117億港元)。

聆訊後招股文件顯示，零跑今年首季收入按年增長5.15倍至19.9億元，已屆去年全年約65%，惟繼續「賣一輛蝕一輛」，錄毛損率26.6%，一大原因是電池材料成本十分高昂，原材料及耗材開支按年飛漲5.59倍至22.71億元，亦與公司處於早期生產階段有關。

不過，該企稱，隨着規模經濟效益逐漸顯現，加上平均售價隨着產品組合變化有所提高，同季毛損率已按年縮窄逾20個百分點，預計毛利率會隨規模擴大、持續成本管控及營運效率提高而進一步改善。

零跑又預計，隨着防疫措施放寬及銷售渠道恢復，預期於任何重大方面不會影響在本季交付集團第四款、也是迄今售價範圍最貴的車——純電動房車C01，補貼後售價18萬至27萬元，續航里程500至717公里，加速至100公里最快3.7秒。它的交付象徵公司是全球首家量產車型上採用CTC(電池底盤一體化)技術的新興電動車公司，即不降低底盤強度下整合電池模組、電池托盤及車身，減少車重並提高續航里程。