買股買樓須計數！全球經濟至少「波動5年」

外媒報道，世界主要經濟體的央行在美國聯儲局主持的Jackson Hole央行年會上發出警告，意味全球經濟正進入一個更艱難的新時代。

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath表示：至少在未來5年內，貨幣政策制定將遠比新冠疫情爆發前的20年更具挑戰性。

從疫情開始以來，防疫封鎖造成的供應鏈中斷，加上空前財政和貨幣寬鬆政策，推升了消費需求，致使物價加速上漲。此外，俄烏戰事對大宗商品的供應造成重大衝擊，導致更多供應限制及物價進一步上漲。

這些態勢迫使各國央行積極收緊貨幣政策，以確保通脹不會在全球經濟根深柢固。但鑑於央行解決供應相關問題的能力有限，許多人擔心在物價恢復穩定之前，將被迫比過去承受更多的經濟痛苦。

Gopinath提醒，歐洲央行面臨特別嚴重的政策權衡取捨，鑑於烏克蘭戰爭造成嚴重的能源危機，歐洲將出現「真正風險」，也就是停脹。

歐洲央行官員亦認為，未來幾年有被稱為「大波動」(Great Volatility)的風險，將與過去20年的「大溫和」(Great Moderation)形成鮮明對比。