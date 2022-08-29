美國未來28年將因水災損失29萬億　中國排名第2？

外媒引述工程和環境諮詢公司GHD的報告警告，隨氣候變遷，經濟損失將飆升。到2050年，全球部分大型經濟體遭受日益嚴重的乾旱、風暴及暴雨肆虐，全球經濟或有5.6萬億美元的損失。

據布魯塞爾災害流行病學研究中心維護的緊急事件數據庫，去年極端乾旱、洪水和風暴令全球損失逾2,240億美元。而GHD更稱，未來幾十年強降雨、洪水和乾旱加劇，上述損失將飆升。

領導GHD加拿大水市場項目的Don Holland表示，無論是太多還是太少，水都可能「成為最具破壞性的力量」。GHD評估代表不同經濟和氣候條件的7個國家的水風險，包括美國、中國、加拿大、英國、菲律賓、阿聯酋和澳洲。該團隊利用全球保險數據及關於極端事件如何影響不同部門的科學研究，估計各國在直接成本和整體經濟所面臨的損失金額。

以美國而言，到2050年損失總額或達到3.7萬億美元，而在此之前美國每年GDP萎縮約0.5%。到本世紀中葉，中國將面臨約1.1萬億美元的累計損失。

在對全球經濟最重要的5個行業內，製造和分銷將損失最嚴重，損失高達4.2萬億美元，因為缺水會擾亂生產，風暴及洪水會破壞基礎設施及庫存。