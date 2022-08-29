受累疫情！澳門第2季零售銷售跌36%

澳門統計暨普查局公布，受6月份社區出現新冠肺炎確診個案所影響，第2季零售業銷售額按年減少36.6%至131.4億澳門元(下同)，扣除價格因素影響的銷貨量指數下跌36.2%。

與去年同季比較，主要零售行業中百貨(-55.5%)、成人服裝(-52.4%)和鐘錶珠寶(-49.5%)的銷售額均顯著下跌，超級市場(+15.9%)則上升。銷貨量指數方面，按年跌幅較大的同樣為百貨(-55.3%)、成人服裝(-52.7%)和鐘錶珠寶(-48.8%)，超級市場(+13.3%)則錄得升幅。上半年零售業銷售額為317.0億元，按年下降19.7%；銷貨量指數下跌18.3%。

與首季修訂後的零售業銷售額(185.6億元)比較，第2季銷售額減少29.2%，其中通訊設備(-48.6%)、成人服裝(-44.4%)和百貨(-41.9%)的跌幅最為明顯，車用燃料(+8.2%)則有所增加。銷貨量指數按季下跌30.8%，通訊設備、成人服裝和百貨的銷貨量指數分別下降48.5%、45.9%及41.5%。

綜合零售商戶意見，有69.4%商戶預計第3季貨物銷售量將比去年同季減少，29%認為銷售量按年相若，預期增加的僅佔1.6%。與此同時，有71.8%商戶預測第3季銷售價格將維持在去年同期水平，認為價格會下跌的佔19.3%，而預計上升的佔8.9%。與第2季比較，約74.5%商戶預計第3季經營情況轉弱，而預期經營情況保持穩定(20.6%)或較第2季理想(4.9%)的共佔25.5%。