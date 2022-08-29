【產經評論】強美元再掀巨變　大國幣戰強較勁

美國聯儲局主席鮑威爾強勢放「鷹」觸發美元再展強勢，一眾非美貨幣應聲走貶。歷史顯示，每次美元強勢，世界必有巨變，相信今次不會例外，分別在於今次未必再是美元霸權說了算，皆因美國經濟實力已不如前，且全球經貿格局已起根本變化，去美元化已形成一股新力量。須有心理準備這場大國貨幣戰還有一番龍爭虎鬥！

刻下美國通脹高企難下，強美元有助降低進口成本，但卻禍及全球大部分經濟體，皆因美元獨強下，非美貨幣貶值壓力大增，尤其是新冠肺炎疫情的衝擊下經濟尚未完全復原，且中美博弈與俄烏戰爭持續，改變國際供應鏈和能源格局，面對本幣持續走貶勢加速資金外流，新興經濟體要耗費外匯資源穩定本幣匯率，結果令外匯儲備變得「空虛」，巨額外債更如「催命符」，隨時引爆債務危機。

過去歷次美元強勢，世界都有巨變。上世紀80年代，美匯指數衝高，美日簽訂《廣場協議》，開啟日圓長期升值，經濟迷失30年之路。2001年美國發生恐怖襲擊，資金避險盡歸美元，當年中國加入世界貿易組織，全球化進入新階段；2007年美元再見高點，不久即爆發次按危機，金融海嘯衝擊全球。如今在疫情、通脹與大國博弈的背景下，美元再展強勢，時值中國經濟尚未走出疫情、樓市危機和監管風暴的艱難時期，強美元變相要趁病攞命。

不過，今次美國欲施強美元戰略收割全球不無變數，尤其是全球經貿格局已隨着中美博弈、逾兩年的疫情，以及俄烏戰爭激化東西分裂而改變，去美元化成新趨勢。美元在全球外匯儲備佔比已降至四分之一世紀的低點；人民幣在積極推進國際化；全球經貿開始興起以非美元進行商品計價和交易，例如中俄與俄印部分商品交易已實施本幣或非美元結算，沙特阿拉伯在研究接受人民幣進行石油交易，澳洲鐵礦石企業主動接受用人民幣進行交易結算；以至全球貨幣數碼化等新發展，都在說明美元的主導地位正在動搖。眼前強美元對各地造成的經濟「禍水」愈大，長遠而言只會加大全球去美元化的決心。

為鞏固霸權，美國主動推翻全球化，並藉東西分裂的意識形態大搞小圈子，推動經濟區域化，藉在技術、資源與糧食等戰略物資的供應鏈閉環運作綑綁盟友，圍堵對手。問題是美國已不再是全球最大消費、製造和貿易國，這個如意算盤打不響的話，後遺症只會擴大非美經濟圈聲勢。金磚五國倡議成立一籃子儲備貨幣，伊朗、阿根廷、阿爾及利亞均有意加入金磚五國，以至由亞太15國組成的《區域全面經濟夥伴關係協定》進展順利，皆不容忽視。

世界正一分為二，成美國與非美兩大經濟圈。也許，短期美元強勢是無敵手，惟長遠而言，國際上美元獨強的格局將起變化，能源作為全球主要商品減少使用美元進行交易結算，是一個相當強而有力的去美元化指標。這場全球貨幣戰下一階段性戰役，好可能就是數碼貨幣。應對這百年變局，投資者在分配資產時得時刻不忘這大局觀，謹記分散投資才是王道！