東方日報B1：美元獨強　新興國恐爆債災

美國聯儲局主席鮑威爾上周五發出最強「鷹」姿血洗美股後，美匯指數周一於亞洲時段隨即飆至109.48，突破7月高位，再創20年新高，全球主要貨幣紛紛下挫。專家預計，在歐元及英鎊未見底下，美匯指數9月會挑戰111水平，同時估計會有新興市場因耗用外匯儲備托匯而「乾涸」，恐引爆債務危機！

於周一，一眾非美貨幣全線「見紅」，反映官方意願的人民幣兌每美元中間價報6.8698，貶值212點子，創2020年8月28日以來近兩年最低。反映內地市場的在岸人民幣隨即勁貶逾500點子，跌穿6.92。反映國際市場的離岸人民幣則曾跌逾300點子，最低見6.93，雙雙刷新兩年低位。

對岸的日圓兌每美元低見139，為7月15日以來最低，亦即逼近24年低位；已放風會繼續加息的南韓，其貨幣韓圜照跌，兌每美元再創13年新低，報1,351.55。此外，考慮限制部分大米出口抗通脹的印度，其貨幣盧比兌每美元更破底，報80.13。

被視為已降格成「新興貨幣」的歐元及英鎊未止跌，前者殘見0.9915美元，考驗0.99美元關口；英鎊跌至1.1649美元的近兩年半低位。及後因歐盟將出招限氣價而讓匯價跌幅大為收窄。惟市場仍看淡，持有的歐元淡倉創2020年3月來新高，野村警告歐元今冬將跌至0.9美元，其面對的惡劣貿易條件若持續至明年，更可能令幣值貶到1980年代0.65美元水平。

高盛則大幅下調英國經濟增長預測，料下季起衰退，2023年經濟萎縮0.6%，遠低於原預期增長1.1%；同時料英國家庭儲蓄率在明年次季降到遠低於平均水平的3.5%紀錄低位；2023年可支配收入將降2.9%，實質消費降1.4%，主要是能源帳單大幅漲價。

高盛亦對亞幣作出預測，由於內地經濟放緩，人民幣兌每美元未來3個月恐跌至7算，即每百港元兌約90元人民幣，同時會抑制其他亞幣，包括馬來西亞元、韓圜及新台幣或跑輸大市。新台幣兌每美元昨跌穿30.3，創29個月低位。

另外，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，內地8月下調貸款市場報價利率救樓市，故匯價趨貶，離岸人民幣9月較大機會邁向7算，最終或在7.2水平喘定，屆時是敍做定存的時機。

展望美元，澳洲聯邦銀行認為美匯指數本周或衝上110。盧楚仁則預期9月可試衝111.3，歐元兌美元兩個重要支持位分別為0.96和0.9；英鎊兌美元支持位分別為1.14和1.1。資深外匯評論員陳健豪認同歐元、英鎊、日圓9月續弱，只宜逢高做淡，歐元為約1.03水平，英鎊則是1.23左右。

然而，隨着美元續強，外界已擔憂脆弱經濟體將面臨新一波債務違約潮，因國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，自今年初到6月，新興國家外儲已勁縮3,790億美元。摩根大通更指，若不計匯價波動，以及中國和波斯灣石油出口國持龐大外儲，新興國外儲減少規模正創2008年來最高。專家指已有數個國家正面臨立即性的危機，包括捷克年內外儲已挫15%；匈牙利也減19%，當地貨幣兌每美元年內勁貶近30%；埃及下季也有可能還不起外債，其他包括尼日利亞、巴基斯坦、土耳其、加納等。

一眾非美貨幣中，盧楚仁相對看好加元，主要是加拿大有天然氣等資源可出口；較受全球特別是內地經濟影響的澳元不敢看得太好，兌美元或先考驗0.6681支持，若未守穩將下試0.65。陳健豪則預計，3大商品貨幣在9月表現將優於歐元、英鎊、日圓，主因澳元、紐元、加元往後皆有加息機會，並以澳元或有較高抗跌力。