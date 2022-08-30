陳蓓敏：港股未重返升軌　惟低位見支持

美股道指自6月中觸底於29,888點後，反彈至8月中高位34,152，累升約14%。其後走勢見疲態。聯儲局過去連還加息，以圖控制通脹，股市卻因市場不同預期，而表現大起大落。上周五因受聯儲局主席鷹派加息言論，明言為控制通脹，會繼續加息。華爾街投資者即受嚇怕，借機獲利回吐。道指急瀉逾千點，跌3%。三大指數全周累跌約4%下次議息日為9月21日，美股又再忽上忽落。

澳門8月訪客漸見上升，上周六更錄得逾1.8萬人次。隨着未來數月有假期帶動，市場估計旅客數量有空間逐步提升二萬至四萬水平。反觀香港仍受高確診數目影響，經濟狀態仍是動彈不得。港股牛皮於2萬關口有理，雖然未能板回上升軌，但尚幸低位見支持。中、美監管機構達成合作協議，本應對股市釋放利好訊息，但因兩國關係仍在博弈中，投資者保署審慎。穆迪確認中國評級為A1，展望穩定，風險平衡，今明兩年經濟增長預測為3.5%和4.8%。預測數據稍見保守。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)