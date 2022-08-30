道指跌184點　油價漲4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.75；港匯見7.8465；離岸人民幣(CNH)報6.9131；美元兌日圓處138.71；歐元報0.9998，英鎊報1.1705。金價靠穩至1,737.13美元。布油漲逾4%，報102.95美元；紐油偏軟至96.8美元。比特幣升逾3%，報2.02萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指收報32,098點，跌184點或0.57%；標指收報4,030點，跌27點或0.67%；納指收報12,017點，跌124點或1.02%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,938點，跌84點或0.43%。

●即月恒生指數夜期收報20,072點，升44點，高水49點，成交11,732張。

●美國納斯達克股票交易所副主席Robert H. McCooey Jr.稱，該交易所的目標是成為海外企業上市首選，尤其是中國企業。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利指出，美國股市因為全球央行年會上聯儲局主席鮑威爾的講話而暴跌，表明了投資者已經明白聯儲局正認真地對抗通脹。

●紐約10月期油收報每桶97.01美元，升3.95美元或4.24%；布蘭特10月期油收報每桶105.09美元，升4.1美元或4.06%。

●英國富時100指數收報7,427點，跌52點或0.7%；法國CAC指數收報6,222點，跌51點或0.83%；德國DAX指數收報12,892點，跌78點或0.61%。

●紐約12月期金收報每安士1,749.7美元，微跌0.01%。