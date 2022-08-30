廖嘉豪：中資股正面催化劑漸增

美國和中國的監管機構上周五簽署了協議，允許美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)調查在美國上市的中國公司，所需的工作底稿和審計人員以及其他信息，而不用中國監管機構的監督。PCAOB審計將在香港進行。今次類似於與其他司法管轄區達成的協議，自PCAOB在安然和Worldcom會計醜聞之後成立以來，已經進行了大約20年談判，終於取得成果。協議有望讓在美上市的200隻中概股保持上市地位，但不包括國有企業，同時為新公司尋求在美國上市鋪路。最近國有企業(SOE)宣布主動退市，可能是為了促成今次共識。從中國方面來看，這標誌着一個重大讓步，改變了20年來拒絕允許外國監管機構不受約束審計的立場。美國仍存在一些政治阻力的風險，但今次進展仍是對中國股票的驚喜正面催化劑。

納斯達克金龍指數上周在觸及兩個月低位後上漲了10%。之前中概股退市威脅，對指數造成的負面影響更大，變相意味目前反彈過後，中概股或仍有再回升空間，挾淡倉也可能導致美國存託憑證和港股走高。不過要中國股票持續回暖，仍然需要其他潛在的催化劑配合，包括香港IPO市道復甦、內地樓市回穩有進展以及內地及香港防疫政策進一步放鬆。

中國最近似乎繼續修訂外國抵達入境的動態清零政策，如果一架飛機上有超過4%乘客確診新冠，則同一航線的下一航班將被暫停，如果超過8%，接下來的兩班航班將被暫停。儘管仍然有爭議和不方便的地方，但這比以前暫停兩周航班的規則，明顯更寬容。在中共二十大之後和2023年，內地有機會進一步提高防疫政策的彈性，屆時可能為市場帶來更正面的反應。

不過中美關係仍有暗湧。在「航行自由」行動(FONOP)中，美國海軍兩艘巡洋艦周五在台灣海峽航行，美國第七艦隊聲明指，沒有進入任何地區的領海。中國海軍派遣船隻跟隨美國船隻。這是自佩洛西(Pelosi)訪問台灣後的第一次航行自由行動。內地官方媒體報道，自2019年以來，美國進行了38次航行自由行動。今次軍艦更大，且比過去通常情況下的單一驅逐艦更多，不過對比早前對中國進行軍事演習，市場擔憂反應較小。筆者仍保留對2023年中國股票的正面看法，因為內地是唯一一個正在放鬆貨幣及財政政策，經濟增長速度或回升及股市估值處於歷史低水平的大型經濟體。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪