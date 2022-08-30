恒指倒跌逾300點失守2萬關　科網股拖低大市

港股由升轉跌，恒生指數最多跌逾300點或1%，暫低見19,699點；國企指數亦跌115點或1.6%，報6,756點；恒生科技指數則跌97點或2.3%，報4,151點。主板成交暫逾211億港元。

科網股拖低大市，阿里巴巴及騰訊跌1.9%，美團跌1.6%，小米挫2.2%，京東跌1.1%。

藍籌股捱沽，友邦保險跌1.8%，滙豐控股跌1%，即將公布業績的建設銀行跌1.2%，中移跌0.3%，港交所倒跌0.8%。

【09:21】港股穩升 仍企2萬關之上 比亞迪績後漲2%

港股於期指結算日早段靠穩，恒生指數高開39點或0.2%，報20,062點；國企指數高開16點或0.24%，報6,889點；恒生科技指數則高開10點或0.24%，報4,259點。主板成交暫約210.9港元。

大型科網股普遍見支持，阿里巴巴升0.2%，美團升1.4%，京東升1.1%，快手升0.2%。騰訊績後首回購無助股價，與及小米暫無升跌。

重磅股穩升，港交所升0.5%，滙豐控股升0.2%，中移升0.1%，友邦保險暫無升跌；而建設銀行跌0.2%。

國際油價飆升，「三桶油」穩升，中國海洋石油升1.2%，而中國石油股份及中國石油化同升0.2%。

比亞迪股份績後升2%，公司2022年上半年純利按年增2.06倍至35.95億元人民幣，次季按年更多賺2.45倍至27.86億元人民幣。