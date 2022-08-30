【高盛推介】騰訊失守320元　北水連日趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(29日)跌約0.4%，周二(30日)則持平開市後早段受壓下跌，最低見313.8港元。現報317元，跌約1.9%，較大市落後。有券商指中美監管機構上周就審計監管達成協議後，中概股被迫退市的機會降至50%。據聯交所披露報表顯示，騰訊周一於交易所回購109萬股，涉資約3.52億元。

觀察個股輪證資金流向，認購證於周一獲資金轉向流入，有約210萬元。淡倉於上周四(25日)及上周五(26日)共錄得約1,540萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約4.5億元資金淨買入。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.1倍，行使價370元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿11.1倍，低面值。

騰訊購22656，行使價348.2元，2023年1月16日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿15.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，價外、低面值。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿111倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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