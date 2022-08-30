防疫政策嚇窒　調查：逾半美企推遲或取消在華投資

內地因應新冠疫情的防疫政策，令多個城市停擺影響經濟，美國企業對中國的樂觀情緒下降之餘，更推遲甚或取消在華投資。

外媒報道，美中貿易全國委員會(USCBC)於6月進行了調查，訪問了117家美中貿委會成員企業結果顯示，51%受訪企業對未來5年中國業務前景表達了一定程度的樂觀，比例遠低於去年的69%。

報告提到，鑑於防疫封鎖措施可能令部分業務停擺，加之地方管制措施或影響消費者需求，美企對商業環境的信心減弱，約96%受訪公司受到中國防疫措施的負面影響，超過一半企業暫停、推遲或取消了在中國的投資計劃。17%公司表示價值超過5,000萬美元的投資因為疫情防控措施而受到影響。

調查又顯示，外資公司難以留住在中國的外籍員工及招募新人，大多數在美國的高層已逾兩年半無法前往中國視察業務、員工和拜訪客戶，進一步加劇了對市場狀況的擔憂。

調查指出，近90%受訪公司表示，他們的中國業務去年實現了盈利，不過今年幾乎肯定會下降。今年首7個月外商及港澳台商投資企業實現利潤總額按年下降14.5%，降幅大於上半年的13.9%。

美中貿委會會長Craig Allen坦言，目前尚不清楚這種暫停是暫時性還是反映出一個更長期趨勢。除了長期以來對中國產業政策可能不利於外國公司的擔憂外，地緣政治緊張局勢、數據安全等新的擔憂正變得更加突出。