畢馬威：合夥企業稅務申報複雜　宜重新審視財報能力

會計師行畢馬威中國資產管理美國稅務合夥人陳玲出席有關美國稅務的線上研討會時表示，近年美國國稅局就《減稅與就業法案（TCJA）》新增及修改現有表格，以及國際稅收的修訂，均顯示出影響合夥企業稅務申報的因素變得日益複雜。

她指出，擁有美國投資客戶的香港資產管理者，可能會低估了現時美國稅務申報的複雜程度。隨着稅務審計風險增加，現在正是管理者重新評估和審視其稅務及財務報告能力的時候。

她又提到，美國國稅局近年的活動亦有所增加，當中包括由2021年開始向大型合夥企業進行審計項目、聘用合夥企業稅法專家、以及利用科技更有效地進行審計。美國國稅局也在其2021年的目標中，明確表示打算將合夥企業的審查數量增加50%。所謂的「大型合夥企業」的門檻只有1,000萬美元管理資產。

出席同一場合的畢馬威中國資產管理審計合夥人宋子睦表示，香港是全球領先的國際金融中心，作為外國對內地直接和間接投資的窗口，擔當舉足輕重的角色，留意到全球投資者都不斷尋找合適方法來調整在中國市場的投資，香港的資產管理公司，尤其需要實施制度流程以管理投資者多變的需求及公司本身的營運風險。