【高盛推介】港交所、友邦落後大市　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所公布業績後連續受壓，股價連跌3日。現報316.4港元，跌約0.4%。股價1個月內自高位回調超過15%，吸引資金趁低部署。

友邦保險近日則在75至80元區間中整固，現報76.2元，跌約1.7%，亦較落後大市。有券商指友邦上半年業績稍勝預期，並上調其目標價至112元，給予「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續兩邊部署港交所，好倉及淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約1,030萬及1,270萬元。

友邦方面，好倉於周一(29日)獲資金轉向流入，有約190萬元，並見流入牛證的資金較集中在70元收回區域的近牛。

港交購23877，行使價340元，2022年11月29日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、低街貨。

港交購23513，行使價350元，2022年11月25日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿、低街貨。

港交牛55049，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交熊66518，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。

友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿。

友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，實際槓桿11.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿7.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。