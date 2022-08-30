假財務顧問藉代開戶騙財　金管局：事前宜核實機構真偽

香港金融管理局副總裁阮國恒發表匯思，稱近日有騙徒自稱財務「顧問」，聲稱可以代市民開設海外銀行戶口，藉此騙取金錢。

儘管市民對某些海外銀行聞所未聞，但有人誤信「顧問」訛言，以為相關銀行實力雄厚；部分「顧問」更以高息作招來，吸引市民存款。可是，在嘗過高息的甜頭後不久，存戶便不再收到任何利息，其後連本金也不能提取，血汗錢就這樣化為烏有。

根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司可以在香港經營銀行或接受存款業務。任何人或機構在未經金管局批准下，不能隨便自稱為「銀行」或接受公眾人士存款。現時香港有超過180間認可機構，這些認可機構都通過嚴謹的發牌制度並受相關法例及金管局監管。

值得注意的是，如透過任何第三方開設銀行戶口或作出存款，市民必需提高警覺，並清楚了解當中所涉及的風險，特別是離岸存款並不受香港的存款保障計劃所保障。市民可向相關地區的監管機構查詢，了解海外存款的權益。

金管局建議市民在開立銀行戶口前，應先核實任何聲稱為銀行或本地代表辦事處的機構的認可狀況，慎防墮入騙徒陷阱。對於一些聲稱極高利率的存款計劃，更須嚴加提防。如懷疑受騙，應從速報警處理。