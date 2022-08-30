【產經直播】加息陰霾 環球市況繼續偏淡？
2022年08月30日 12:14
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美國聯儲局主席鮑威爾上周在全球央行年會上的鷹派言論持續發酵，直接粉碎市場憧憬聯儲局貨幣政策很快轉向預期，隔晚美股未止跌，兩年期債息更曾創15年高位。港股期結日繼續回吐，環球市況不容樂觀？
環球市況動盪，想搵具有穩定收益的資產，全球首隻聚焦亞洲綠色債券嘅ETF Global X 彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券指數ETF(03059)已經登場，相比一般債券又有何優勝？又如何做到有效對抗通脹，製造穩定及可持續收入的特點？
市場對聯儲局9月大幅加息的押注升溫，加息75點子的概率接近69%，較上周一(22日)的概率55%，大幅攀升逾25%。市場憂慮提速加息引發經濟衰退，投資者想鞏固收益及有效分散風險，低吸Global X 恒生高股息率ETF(03110)有着數？
早前內地受高溫天氣影響，川渝地區實施限電停電措施，除了波及部分汽車產業鏈運作外，高溫甚至造成乾旱，影響水力發電，極端天氣背後反映清潔能源對環境保護起到重要作用？Global X 中國潔淨能源ETF(02809)可做長線部署？
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