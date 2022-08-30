萊坊：7月港島區寫字樓空置率升至9.2%　沙士後新高

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》，受第二季經濟表現弱於預期影響，其中港島區大部分公司租戶推遲其房地產決策，令商業租賃活動大幅度下跌，由於該區寫字樓需求短缺，7月份港島區整體空置率飆升至約9.2%，是2003年沙士後的歷史新高。直至今年年底，預計港島寫字樓租金會再跌3%至5%。

而九龍區7月份寫字樓租賃市場與港島區表現相若，租賃活動放緩，新簽訂的租賃集中在面積4,500方呎或以下的細面積交易。相信九龍區將與港島區寫字樓租戶的取態差不多。租戶將繼續尋求獨特的市場機會，以推動新的租賃需求，在採用靈活辦公和居家工作推動下，將支持規模優化趨勢。預計到今年年底，九龍區的租賃活動將逐步反彈。

住宅市場方面，住宅銷售活動放緩，7月份樓價顯著下跌，主要是受利率上升和入市氣氛低迷拖累。而發展商以低市價推出新盤，帶動一手市場表現活躍，預計未來數月新盤將繼續引起市場關注，發展商或在香港再次加息前加速推盤。

展望未來，隨着加息的預期繼續升溫，本港的樓價可能會面臨更大的壓力。雖然一手住宅樓價依然堅挺，但預計2022年全年二手一般住宅樓價將逐步下調3%至5%。

至於零售物業市場仍然疲弱，缺乏入境旅遊，2022年上半年，總零售銷貨額按年下跌2.6%，與疫情前的2018年同期相比下跌超過30%，零售市場氣氛疲軟，促使業主分拆物業再出租，並進一步減租。該行預計零售租金的下行壓力將持續一段時間，但隨着較短的「3+4」檢疫安排為入境旅遊帶來利好消息，預料未來數月零售租賃交易應會增加。