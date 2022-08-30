【產經直播】港股期結過後點行？

港股周二(30日)為期指結算日，高開39點後即掉頭向下，最多跌377點，低見19,645點，最終收市報19,949點，跌74點，成交961億元，再度失守兩萬點關。市場對美國聯儲局下月大幅加息預期升溫，再加上人民幣弱勢及缺水，港股勢要跟外圍一齊震？債息抽高，科網股冇運行？

國際油價急升，隔晚布油及紐油均收升約4%，事緣利比亞爆發衝突，再加上沙地能源部長提及，石油出口國組織與盟友(OPEC+)或於下次例會探討石油減產一事，油價又要強勢一排？

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