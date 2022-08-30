【產經直播】港股期結過後點行？
2022年08月30日 16:20
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港股周二(30日)為期指結算日，高開39點後即掉頭向下，最多跌377點，低見19,645點，最終收市報19,949點，跌74點，成交961億元，再度失守兩萬點關。市場對美國聯儲局下月大幅加息預期升溫，再加上人民幣弱勢及缺水，港股勢要跟外圍一齊震？債息抽高，科網股冇運行？
比亞迪(01211)上半年股東應佔淨利潤為35.95億元人民幣，按年大升2.06倍，不派中期息，績後同時獲野村及摩通看好，但股價不升反跌，收市跌0.4%；相反同系的比亞迪電子(00285)中期業績遜於預期，上半年少賺61%，股東應佔溢利為6.34億元人民幣，不派息，但股價先跌後升，收市升1%，比亞迪系兩份業績要點解讀？比亞迪仍然係車股嘅首選？
另一邊廂，碧桂園(02007)中期業績盈利按年下挫95.92%，不派息，股價有沽壓，跌3%。雖然公司指手頭資金充裕，年內亦無到期境外債，但內房板塊勢頭咁弱，暫時都不宜沾手？
國際油價急升，隔晚布油及紐油均收升約4%，事緣利比亞爆發衝突，再加上沙地能源部長提及，石油出口國組織與盟友(OPEC+)或於下次例會探討石油減產一事，油價又要強勢一排？
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