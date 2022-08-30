道期升256點 比特幣企2萬美元水平
2022年08月30日 16:26
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美匯指數報108.46；港匯見7.8480；離岸人民幣(CNH)報6.9168；美元兌日圓報138.23；歐元處1.0026；英鎊報1.1747。金價報1,735美元。布油報104.89美元，紐油處97.14美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升256點。
●市後關注點
-20:00 德國8月消費物價指數(CPI)
-20:30 加拿大第二季經常帳
-21:00 美國6月標普/Case-Shiller20座大城市樓價指數
-22:00 美國8月諮商會消費者信心指數
●恒生指數全日跌74點或0.37%，至19,949點，再失兩萬點關；國企指數亦跌32點，至6,840點；恒生科技指數則跌21點，報4,227點。主板大市成交961.38億港元。https://bit.ly/3TkRiMN
●滬綜指收跌13點，外資淨賣出近50億人幣。https://bit.ly/3R1KlP6
●印度首富Gautam Adani身家逾萬億，登億萬富豪榜三甲。
●全球獨角獸增至1312家，抖音估值1.3萬億人幣稱冠。
●羅奇：美國最壞時間未到，需要奇迹避免經濟衰退。
●假財務顧問藉代開戶騙財，金管局：事前宜核實機構真偽。
●深圳第3批集中供地掛牌，7住宅地底價總值近118億人幣。
●經合組織成員國次季經濟疲弱，英美按季齊錄負增長。
●PCAOB主席：中方有否遵守審計合作協議成關鍵。
●俄羅斯今年經濟料收縮2%左右，通脹或達13%。
●愛立信諾基亞傳撤出俄電訊市場，呢兩家中企將受惠？
●蝦皮傳營運受壓撤準員工招聘合約，遭控大規模毀約。
●全球供應有着落？加拿大今年小麥產量料增55%。
●王思聰據報退出大連萬達集團董事職務。
●埃利安：鮑威爾發放正確訊息，拒承認幣策有錯。
●畢馬威：合夥企業稅務申報複雜，宜重新審視財報能力。
●防疫政策嚇窒，調查：逾半美企推遲或取消在華投資。