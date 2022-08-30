旭輝：合作項目風險敞口降低　向來不做超額擔保

他也重申，在合作項目方面，旭輝向來不做超額擔保，且公司也沒有義務為合作方進行任何形式的投入或兜底。

他在周二(30日)舉行的發布會表示，今年將會是房地產行業深度調整、新舊模式轉型的一年，從過去20年的高速增長回到未來平穩增長的常態，可是中國房地產始終是國民經濟的支柱產業，民營房企仍有很多生存及發展空間。

對於現在樓市困難局面，林中坦言集團在去年以至今年初也沒能預測到，惟相信當局未來持續推出支持政策，待疫情受控以後，市場信心逐步恢復，預料大部分城市將逐步取消限購、限貸、限售等政策，加上監管部門可能還會降低利息及首期比例，將進一步擴大需求，提高客戶購買及支付能力，房地產行業逐步向好。

管理層未正面回應下半年的銷售指引，僅表示關注在手貨值銷售，同時會根據市場情況「動態調整」銷售目標，不會為規模而犧牲利潤。

林表示，集團至今沒有債務違約或延遲支付利息，在市場波動時候，若集團手有餘錢，將會進行債券回購，有信心能100%回購所有到期債券。截至6月底，集團三道紅線全部達標，今年已沒有到期的剛性兌付債券。集團表示，未來目標以效益導向，平衡風險及利潤，把風險放第一位，利潤第二，規模第三。