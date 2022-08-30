專家樓評：二手樓價續向下尋底

8月焦點新盤「NOVOLAND」及「ONE INNOVALE－Archway」銷情理想，多輪推售後市場購買力仍不減，令8月上周五一手成交至今錄得逾1,826宗，較上月全月921宗多逾1倍。

九龍市區新盤排隊登場，發展商持續低市價推盤策略。由宏安地產發展的旺角「Larchwood」 早前開價，訂價與同區二手屋苑約有5%折讓，更比同區一手新盤近期成交價低15%。另啟德跑道區「MIAMI QUAY I」本周內上載樓書，最快下周開價，發展商表示會以貼市價推盤，項目涵蓋開放式至3房戶型，主打2房戶約佔5成。何文田站「瑜一」亦有機會月內應市，項目涵蓋1房至4房單位，，主打兩房及三房，適合家庭客及換樓客。

本港疫情尚未受控，樓市在加息環境下將持續受壓，部分業主選擇減持或沽貨離場。此外，移民潮持續，香港人口連跌3年，過去3年淨移出人口合共逾24.5萬人，部分移民人士會賣樓套現供海外置業及生活，對樓價造成下調壓力。中原城市指數CCL於8月26日公布指數為174.62點，創128周新低，連跌6周，預料將繼續向下尋底，有機會下試2019年低位170點水平。

現時業主叫價態度較軟化，買家可趁淡市主動出擊，隨時覓得筍盤。內地下降防疫級別，進一步放寬防疫措施，香港亦放寬黃碼人士限制，兩地通關有望，樓價有機會掉頭回升。市場逐漸消化加息因素，下半年央行盡快壓抑通脹，加息幅度有望降低。近日香港銀行上調封頂息率，有助買家恢復入市信心。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑