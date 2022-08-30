星洲工作簽證新規鎖定香港高薪金融人才

外媒報道，新加坡針對高薪外籍人士推出一項新工作簽證，該5年期工作簽證設置月收入最低門檻為30,000新元(近17萬港元)。新加坡政府推出該舉措鎖定全球高薪人才，以及薪資水平未達上述基本要求的部分領域的專業人才，加強與香港的競爭。

相對香港防疫措施仍嚴謹，人口出現負增長。新加坡已開始結束多數場所的口罩強制令，亦即將對入境遊客不設置檢疫要求。新加坡還將為新簽證增加靈活性，允許簽證持有人換工作，同時令其配偶更容易工作。

是次設置的薪資要求門檻較高。金融行業銀行家及員工成為最有機會入選的海外人士。招聘公司Michael Page International於2022年一份報告的薪資數據表明，投資銀行業務主管達到上述最低薪金要求，私人銀行及金融機構的高管亦符合該標準，平均年收入在415,000新元(232.8萬港元)至425,000新元(238.4萬元)之間。其他潛在目標包括國際律師事務所的合夥人、化工及工程公司高管亦在潛在目標。

而高薪亦不是必要條件。新加坡的技術專業人員短缺，若符合其他條件，月薪門檻可獲放寬。此外，「在文化藝術、體育、科技、研究及學術等領域有突出成就的人，也可以在未達薪資門檻的情況下獲得資格」。

新加坡政府估計，去年外國人就業簽證持有者中，僅5%符合最新的薪金門檻。