碧桂園︰內房銷售未完全見底

左起：碧桂園首席財務官及副總裁伍碧君、總裁及執行董事莫斌、常務副總裁程光煜

碧桂園上半年少賺95.91%，純利6.12億元人民幣(下同)，即使扣除公允價值變動及匯兌淨損益等影響後，核心純利仍瀉67.7%至49.1億元。毛利率更急降9.1個百分點至僅10.6%。該股周二插4.23%，報2.49港元。

伍碧君坦言，上半年利潤率下滑較厲害，主要是2017至2019年的市場較佳，當時地價較高的項目如今陸續結算，及公司處理部分陳年資產所致。她坦言，銷售市場及行業出清還未完全見底，如果還有一些同行在出清過程，或者銷售還未很穩定，估計利潤率或還會承壓，但市場底部已開始凸顯。

被問到公司上月為何在股價低殘時配股，她表示，公司股價較高、在6港元水平時，公司債券價格仍在80至90多元，沒有配股需要，當時也沒料到樓市會如此寒冷。在股價跌至只有3港元水平時，公司債價面值也跌至只有30多元，所以透過配股趁機回購債券。

碧桂園於低線城市的高敞口一直備受市場關注，常務副總裁程光煜表示，集團去年下半年開始調整投資布局及強度，去年及今年主要配置長三角、珠三角及大灣區等人口流動較多、市場供需關係良好的市場。而集團上半年獲取的9個項目裡，按權益地價有71%來自二線城市，只有29%是來自三四線城市。他謂上半年公司買地金額只佔當期銷售額約3%左右，下半年將按公司現金狀況及市場機會來進行投資，沒有明確買地金額。

據管理層介紹，公司上半年加快銷售回款效率，平均按揭放款天數，按年加快了19日。此外，公司已啟動與39家合作方的項目分家，提高雙方項目層面資金使用效率，對合作方進行風險隔離；上半年盤活資產收回69億元。